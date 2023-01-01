Porsche Cayenne
Преимущество:
- Климат 3-зонный
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
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