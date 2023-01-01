Porsche Cayenne
Преимущества:
- 2 владельца
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 4х-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Аудиосистемой премиум-класса Bose
- Бесключевой доступ
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Подогрев всех сидений
- Передние сиденья с вентиляцией
- Сиденье водителя с электроприводом и памятью
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев руля
- Кожаный салон
- Парктроники
- Камера заднего вида
- Навигационная система
- Пневмоподвеска
- Электропривод крышки багажника
- Сигнализация с меткой
A84501