Porsche Cayenne

Преимущества:

- 2 владельца

- Оригинальный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- 4х-зонный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Аудиосистемой премиум-класса Bose

- Бесключевой доступ

- Передние и задние электростеклоподъемники

- Подогрев всех сидений

- Передние сиденья с вентиляцией

- Сиденье водителя с электроприводом и памятью

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев руля

- Кожаный салон

- Парктроники

- Камера заднего вида

- Навигационная система

- Пневмоподвеска

- Электропривод крышки багажника

- Сигнализация с меткой

A84501