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Porsche Cayenne
2013
3 149 000 ₽
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Porsche Cayenne 2013

3 149 000 ₽
Возможна доставка
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение II (958)
  • Модификация 3.6 AT (300 л.с.) 4WD
  • Комплектация Platinum Edition
  • Год 2013
  • Пробег 190878 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 30
  • VIN A01343
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 300 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Преимущества:

- Оригинальный ПТС
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- DVD
- Камера заднего вида
- Пневмоподвеска
- Вентиляция передних сидений

A01343

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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