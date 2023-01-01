Porsche Cayenne
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- DVD
- Камера заднего вида
- Пневмоподвеска
- Вентиляция передних сидений
A01343