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Porsche Macan
2018
4 199 000 ₽
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Porsche Macan 2018

4 199 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan
Porsche Macan

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Macan
  • Поколение I
  • Модификация GTS 3.0 AT (360 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 68886 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN B74775
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 360 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Macan

У нас есть отличное предложение для тех, кто ищет надежный автомобиль высокого класса. Porsche Macan - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и мощность. Наш экземпляр был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Только двух владельцев.

Внутри вы найдете электропривод передних сидений, который позволяет настроить их по своему вкусу. Пневмо-подвеска и спортивный режим дополнительно улучшают езду и дарят незабываемые ощущения за рулем. Раздельный климат-контроль и контроль удержания в полосе обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки.

Круиз-контроль и заслонки выхлопной системы делают путешествие более удобным и экономичным. Светодиодная оптика и парктроники помогают вождению в темное время суток и делают парковку более комфортной и безопасной.

Если вы хотите купить автомобиль высокого класса по выгодной цене, то Porsche Macan - это идеальный вариант для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного авто.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

idB74775

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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