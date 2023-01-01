Porsche Macan

У нас есть отличное предложение для тех, кто ищет надежный автомобиль высокого класса. Porsche Macan - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и мощность. Наш экземпляр был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Только двух владельцев.

Внутри вы найдете электропривод передних сидений, который позволяет настроить их по своему вкусу. Пневмо-подвеска и спортивный режим дополнительно улучшают езду и дарят незабываемые ощущения за рулем. Раздельный климат-контроль и контроль удержания в полосе обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки.

Круиз-контроль и заслонки выхлопной системы делают путешествие более удобным и экономичным. Светодиодная оптика и парктроники помогают вождению в темное время суток и делают парковку более комфортной и безопасной.

Если вы хотите купить автомобиль высокого класса по выгодной цене, то Porsche Macan - это идеальный вариант для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного авто.

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