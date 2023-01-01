Porsche Panamera
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинал ПТС, 2 владельца.
Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.
Дополнительные опции:
- Аудиосистема Burmester
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
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