Porsche Panamera

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Электронный ПТС. 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Пакет Sport Chrono

- Аудиосистема BOSE

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика матричного типа

- Автодоводчики дверей

- Панорамная крыша

- 12-ти позиционные передние сидения с памятью

- Вентиляция передних сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Обогрев всех сидений

- Электропривод и обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с отделкой карбон

- Автомобиль полностью покрыт матовой пленкой

- Пакет внешний Night

- Установлен внешний карбоновый обвес JCSportline

- Спортивные легкосплавные диски R21

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