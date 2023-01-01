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Porsche Panamera
2019
10 999 000 ₽
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Porsche Panamera 2019

10 999 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Panamera
  • Поколение II
  • Модификация 4 Sport Turismo 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD
  • Комплектация Panamera 4
  • Год 2019
  • Пробег 2868 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 184081
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 330 л.с.
  • Воблер 193

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Panamera

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:
- Пакет Sport Chrono
- Аудиосистема BOSE
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика матричного типа
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- 12-ти позиционные передние сидения с памятью
- Вентиляция передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Обогрев всех сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с отделкой карбон
- Автомобиль полностью покрыт матовой пленкой
- Пакет внешний Night
- Установлен внешний карбоновый обвес JCSportline
- Спортивные легкосплавные диски R21

id184081

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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