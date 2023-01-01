Porsche Panamera
Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Пакет Sport Chrono
- Аудиосистема BOSE
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика матричного типа
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- 12-ти позиционные передние сидения с памятью
- Вентиляция передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Обогрев всех сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с отделкой карбон
- Автомобиль полностью покрыт матовой пленкой
- Пакет внешний Night
- Установлен внешний карбоновый обвес JCSportline
- Спортивные легкосплавные диски R21
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