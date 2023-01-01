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Porsche Panamera
2013
3 850 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Porsche Panamera 2013

3 850 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Panamera
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация Diesel 3.0d AT (250 л.с.)
  • Комплектация Panamera Diesel
  • Год 2013
  • Пробег 189908 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 025751
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 250 л.с.
  • Воблер 26

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Panamera

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие друзья,

Мы рады представить вам уникальное предложение на автомобиль, который завоевал сердца миллионов любителей скорости и роскоши — Porsche Panamera 2013 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его безукоризненное качество и надежность.

Один из ключевых аспектов, который делает этот Porsche Panamera особенным, это его оригинальный ПТС и всего два предыдущих владельца. Это подтверждает тщательный уход и бережное обращение с автомобилем. Вы можете быть уверены, что каждая деталь этого автомобиля была заботливо сохранена и поддерживалась в идеальном состоянии.

Кузов этого Porsche Panamera покрыт оригинальным заводским лакокрасочным покрытием. Это обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и защиту от внешних факторов. Вы можете наслаждаться блестящим и безупречным внешним видом этого автомобиля на протяжении долгого времени.

Помимо вышеуказанных преимуществ, Porsche Panamera 2013 года обладает непревзойденными характеристиками и передовыми технологиями, которые делают его вождение уникальным и незабываемым. Комфортабельный салон, мощный двигатель и инновационные системы безопасности — все это лишь некоторые из особенностей этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам все необходимые детали о состоянии, истории обслуживания и других ключевых аспектах этого потрясающего автомобиля.

Не упустите шанс приобрести Porsche Panamera 2013 года — это возможность стать владельцем элегантного и высококлассного автомобиля, который будет радовать вас каждый день. Сделайте свою мечту о вождении Porsche реальностью!

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