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Porsche Panamera
2010
2 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Porsche Panamera 2010

2 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Panamera
  • Поколение I
  • Модификация 4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD
  • Год 2010
  • Пробег 166556 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Синий
  • VIN 046420
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4806 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.
  • Воблер 81

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Panamera

Представляем Вам автомобиль Porsche Panamera 2010 года. Этот автомобиль предназначен для настоящих ценителей истинной роскоши и комфорта.

Внутреннее оформление этого автомобиля поражает своей элегантностью. Вас встретит кожаный салон в глубоком синем оттенке, а люк с электроприводом добавит особую нотку удобства и эксклюзивности.

Вы будете приятно удивлены премиальной аудиосистемой Bose, которая обеспечит высококачественное звучание в салоне автомобиля.

Вы сможете наслаждаться электроприводом и обогревом всех сидений, а передние сиденья дополнительно оснащены функцией памяти положения, чтобы сохранить вашу настройку.

Благодаря 4-зонному климат-контролю каждый пассажир может настроить оптимальные условия для себя.

Удобство использования также лежит в основе концепции этого автомобиля. Бесключевой доступ в салон и функция запуска двигателя делают процесс владения автомобилем максимально удобным. А электропривод багажника обеспечивает легкий доступ к вашему багажу.

Важное значение придается безопасности при парковке. В Porsche Panamera установлена камера заднего вида и датчики парковки, которые помогут вам справиться с самыми сложными маневрами на парковке.

И, конечно же, не может обойтись без системы навигации и круиз-контроля. Вы всегда будете на правильном пути благодаря системе навигации, а круиз-контроль обеспечит комфортное движение на трассе.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это уникальная возможность получить полную информацию о техническом состоянии и истории данного Porsche Panamera.

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Fresh Ростов Вавилова
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