Porsche Panamera

Представляем Вам автомобиль Porsche Panamera 2010 года. Этот автомобиль предназначен для настоящих ценителей истинной роскоши и комфорта.

Внутреннее оформление этого автомобиля поражает своей элегантностью. Вас встретит кожаный салон в глубоком синем оттенке, а люк с электроприводом добавит особую нотку удобства и эксклюзивности.

Вы будете приятно удивлены премиальной аудиосистемой Bose, которая обеспечит высококачественное звучание в салоне автомобиля.

Вы сможете наслаждаться электроприводом и обогревом всех сидений, а передние сиденья дополнительно оснащены функцией памяти положения, чтобы сохранить вашу настройку.

Благодаря 4-зонному климат-контролю каждый пассажир может настроить оптимальные условия для себя.

Удобство использования также лежит в основе концепции этого автомобиля. Бесключевой доступ в салон и функция запуска двигателя делают процесс владения автомобилем максимально удобным. А электропривод багажника обеспечивает легкий доступ к вашему багажу.

Важное значение придается безопасности при парковке. В Porsche Panamera установлена камера заднего вида и датчики парковки, которые помогут вам справиться с самыми сложными маневрами на парковке.

И, конечно же, не может обойтись без системы навигации и круиз-контроля. Вы всегда будете на правильном пути благодаря системе навигации, а круиз-контроль обеспечит комфортное движение на трассе.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это уникальная возможность получить полную информацию о техническом состоянии и истории данного Porsche Panamera.

id046420