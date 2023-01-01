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Porsche Panamera
2012
3 650 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Porsche Panamera 2012

3 650 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Panamera
  • Поколение I
  • Модификация Turbo 4.8 AT (500 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 160135 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 081205
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4806 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 500 л.с.
  • Воблер 38

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Panamera

Преимущества:
- Климат-контроль 4-зонный
- Люк
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Пневмоподвеска
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений

id081205

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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