Porsche Panamera
Преимущества:
- Климат-контроль 4-зонный
- Люк
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Пневмоподвеска
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
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