Porsche Panamera

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 2 владельца

- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы

- Аудиосистема Burmester

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Автодоводчики дверей

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Панорамная крыша

- 3-зонный климат-контроль

- Вентиляция передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

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