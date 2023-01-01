Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Porsche Panamera
2017
8 498 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Porsche Panamera 2017

8 498 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Panamera
  • Поколение II
  • Модификация Turbo 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 73390 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Синий
  • Воблер 74
  • VIN 140561
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 550 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Porsche Panamera

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 2 владельца
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Аудиосистема Burmester
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке

140561

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа