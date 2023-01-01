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Porsche Taycan
2021
13 899 000 ₽
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Porsche Taycan 2021

13 899 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Taycan
  • Поколение I
  • Модификация 4 Cross Turismo Electro AT (350 кВт) 4WD
  • Комплектация 4
  • Год 2021
  • Пробег 6102 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN A67272
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 140 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 476 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Taycan

Преимущества:

- Ввезен из-за рубежа
- Электронный ПТС
- В родном окрасе
- 4-зонный климат-контроль c расширенными возможностями
- Пакет освещения салона (много цветов на выбор)
- 14-позиционные комфортные сиденья с функцией памяти;
- Камера кругового обзора 360;
- Матричные светодиодные фары в голубом цвете (Glacier Iceblue), включая систему динамического освещения Porsche (PDLS Plus) Porsche Exclusive Manufaktur;
- Панорамная крыша, неподвижная;
— Система контроля за полосой движения
— Система распознавания дорожных знаков
— Пневмоподвеска (запоминает места где нужно подняться)
— Голосовое управление
- Полный привод
- Двойные стекла
- Массаж сидений
- Музыка Bose
- Вентиляция и подогрев всех сидений
- 4 сенсорных экрана
- Подогрев руля
- Проекция на лобовое стекло
- Беспроводная зарядка телефона

idA67272

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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