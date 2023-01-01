Porsche Taycan

Преимущества:

- Ввезен из-за рубежа

- Электронный ПТС

- В родном окрасе

- 4-зонный климат-контроль c расширенными возможностями

- Пакет освещения салона (много цветов на выбор)

- 14-позиционные комфортные сиденья с функцией памяти;

- Камера кругового обзора 360;

- Матричные светодиодные фары в голубом цвете (Glacier Iceblue), включая систему динамического освещения Porsche (PDLS Plus) Porsche Exclusive Manufaktur;

- Панорамная крыша, неподвижная;

— Система контроля за полосой движения

— Система распознавания дорожных знаков

— Пневмоподвеска (запоминает места где нужно подняться)

— Голосовое управление

- Полный привод

- Двойные стекла

- Массаж сидений

- Музыка Bose

- Вентиляция и подогрев всех сидений

- 4 сенсорных экрана

- Подогрев руля

- Проекция на лобовое стекло

- Беспроводная зарядка телефона

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