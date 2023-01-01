Porsche Taycan
Преимущества:
- Ввезен из-за рубежа
- Электронный ПТС
- В родном окрасе
- 4-зонный климат-контроль c расширенными возможностями
- Пакет освещения салона (много цветов на выбор)
- 14-позиционные комфортные сиденья с функцией памяти;
- Камера кругового обзора 360;
- Матричные светодиодные фары в голубом цвете (Glacier Iceblue), включая систему динамического освещения Porsche (PDLS Plus) Porsche Exclusive Manufaktur;
- Панорамная крыша, неподвижная;
— Система контроля за полосой движения
— Система распознавания дорожных знаков
— Пневмоподвеска (запоминает места где нужно подняться)
— Голосовое управление
- Полный привод
- Двойные стекла
- Массаж сидений
- Музыка Bose
- Вентиляция и подогрев всех сидений
- 4 сенсорных экрана
- Подогрев руля
- Проекция на лобовое стекло
- Беспроводная зарядка телефона
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