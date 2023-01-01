RAM 1500

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль RAM 1500, 2020 года выпуска, который был ввезен из США и имеет электронный ПТС. Этот автомобиль без учета в РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

RAM 1500 обладает множеством дополнительных функций, которые обеспечат максимальный комфорт во время поездки. Камера заднего вида, раздельный климат-контроль, панорамная крыша с электро-люком и электропривод заднего стекла – все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой. Регулируемый педальный узел – это еще одна функция, которая обеспечит ваше удобство при управлении автомобилем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Не упустите свой шанс приобрести этот прекрасный автомобиль!

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