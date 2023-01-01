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RAM 1500
2020
6 450 000 ₽
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RAM 1500 2020

6 450 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
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RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 59000 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 285913
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

RAM 1500

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль RAM 1500, 2020 года выпуска, который был ввезен из США и имеет электронный ПТС. Этот автомобиль без учета в РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

RAM 1500 обладает множеством дополнительных функций, которые обеспечат максимальный комфорт во время поездки. Камера заднего вида, раздельный климат-контроль, панорамная крыша с электро-люком и электропривод заднего стекла – все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой. Регулируемый педальный узел – это еще одна функция, которая обеспечит ваше удобство при управлении автомобилем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Не упустите свой шанс приобрести этот прекрасный автомобиль!

id285913

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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