RAM 1500

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль RAM 1500, 2021 года выпуска – это настоящий шедевр автомобильной индустрии! Этот автомобиль оснащен самыми современными опциями, которые обеспечат комфортную и безопасную езду. Ведь у него есть электропривод передних сидений, бесключевой доступ, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, а также камера заднего вида и передние и задние датчики парковки.

Этот автомобиль еще не имеет пробега по РФ и действует заводская гарантия. Он приобретался в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Заводской окрас кузова подчеркивает его элегантность и стильность.

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