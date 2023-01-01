RAM 1500

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль RAM 1500 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС.

RAM 1500 оснащен дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Датчики дождя и света, круиз-контроль, камера заднего вида, навигация - все это доступно для вас в этом автомобиле.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным помощником в любых поездках и пригодится как для деловых поездок, так и для семейных выездов.

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