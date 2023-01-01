Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
RAM 1500
2020
4 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

RAM 1500 2020

4 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение IV (DS/DJ)
  • Модификация Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 43791 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 349582
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

RAM 1500

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль RAM 1500 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС.

RAM 1500 оснащен дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Датчики дождя и света, круиз-контроль, камера заднего вида, навигация - все это доступно для вас в этом автомобиле.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным помощником в любых поездках и пригодится как для деловых поездок, так и для семейных выездов.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор!

id349582

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили RAM

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

4 999 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 167 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

9 450 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

6 450 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

6 150 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2021

7 900 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

7 979 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 168 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2021

8 166 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 850 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа