RAM 1500
Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль RAM 1500 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС.
RAM 1500 оснащен дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Датчики дождя и света, круиз-контроль, камера заднего вида, навигация - все это доступно для вас в этом автомобиле.
Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным помощником в любых поездках и пригодится как для деловых поездок, так и для семейных выездов.
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