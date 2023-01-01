RAM 1500

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Добро пожаловать в официальное объявление о продаже автомобиля RAM 1500, 2021 года ввоза из ОАЭ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

RAM 1500 обладает мощным двигателем Hemi 5.7 и технологией eTorque, что обеспечивает высокую производительность и экономичность.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают электропривод передних сидений, память водительского сиденья, бесключевой доступ, пневмоподвеску, обогрев руля, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, систему Android Auto, электрические подножки и камеру 360 градусов.

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Не упустите возможность стать владельцем этого мощного и комфортного автомобиля RAM 1500.

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