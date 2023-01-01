RAM 1500

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль RAM 1500, 2022 года выпуска.

Доступен для приобретения по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают электропривод передних сидений для комфортной настройки положения сиденья, бесключевой доступ для удобного открытия и запуска автомобиля, датчики дождя и света для автоматического реагирования на изменения погоды и освещения, раздельный климат-контроль для настройки комфортной температуры в салоне, музыкальная система Harmon Kardon для наслаждения качественным звуком, панорамная крыша и люк для создания открытого и просторного интерьера, вентиляция передних сидений для дополнительного комфорта в жаркую погоду, а также система Android Auto для удобного подключения и использования мобильных приложений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля RAM 1500, 2021 года выпуска.

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