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RAM 1500
2022
7 979 000 ₽
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RAM 1500 2022

7 979 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
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RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 19709 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 432823
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.
  • Воблер 171

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

RAM 1500

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль RAM 1500, 2022 года выпуска.
Доступен для приобретения по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают электропривод передних сидений для комфортной настройки положения сиденья, бесключевой доступ для удобного открытия и запуска автомобиля, датчики дождя и света для автоматического реагирования на изменения погоды и освещения, раздельный климат-контроль для настройки комфортной температуры в салоне, музыкальная система Harmon Kardon для наслаждения качественным звуком, панорамная крыша и люк для создания открытого и просторного интерьера, вентиляция передних сидений для дополнительного комфорта в жаркую погоду, а также система Android Auto для удобного подключения и использования мобильных приложений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля RAM 1500, 2021 года выпуска.

id432823

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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