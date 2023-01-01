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RAM 1500
2022
8 167 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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RAM 1500 2022

8 167 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 3647 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • VIN 338516
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

RAM 1500

Уникальная возможность стать обладателем мощного и надежного пикапа от легендарной марки RAM! Представляем модель RAM 1500 V, модификацию Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD в прекрасном белом цвете. Это автомобиль, который не оставит вас равнодушным!

Одной из главных особенностей этой модели является полный привод, который позволит вам справиться с любыми дорожными условиями. Независимо от того, где вы находитесь - городские улицы или бездорожье, RAM 1500 V готов к любым вызовам.

Отличное состояние автомобиля гарантирует его безупречную работу и долгую службу. К тому же, вы будете первым владельцем этого автомобиля - никаких скрытых дефектов или проблем, только новый и надежный автомобиль.

RAM 1500 V оборудован всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. Вас ожидают климат-контроль с двумя зонами, подогрев руля и сидений, система доступа без ключа, тонированные стекла и многое другое. Вы будете наслаждаться каждой поездкой в этом автомобиле.

Не забудьте отметить высокую функциональность и современные технологии, которыми обладает RAM 1500 V. Камера заднего вида, навигационная система, датчики дождя и света, круиз-контроль - все это поможет вам ощутить удовольствие от вождения и сделает каждую поездку максимально комфортной.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля. Звоните прямо сейчас и получите консультацию наших специалистов. RAM 1500 V ждет вас!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id338516

Fresh Краснодар
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