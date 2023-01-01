RAM 1500

Уникальная возможность стать обладателем мощного и надежного пикапа от легендарной марки RAM! Представляем модель RAM 1500 V, модификацию Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD в прекрасном белом цвете. Это автомобиль, который не оставит вас равнодушным!

Одной из главных особенностей этой модели является полный привод, который позволит вам справиться с любыми дорожными условиями. Независимо от того, где вы находитесь - городские улицы или бездорожье, RAM 1500 V готов к любым вызовам.

Отличное состояние автомобиля гарантирует его безупречную работу и долгую службу. К тому же, вы будете первым владельцем этого автомобиля - никаких скрытых дефектов или проблем, только новый и надежный автомобиль.

RAM 1500 V оборудован всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. Вас ожидают климат-контроль с двумя зонами, подогрев руля и сидений, система доступа без ключа, тонированные стекла и многое другое. Вы будете наслаждаться каждой поездкой в этом автомобиле.

Не забудьте отметить высокую функциональность и современные технологии, которыми обладает RAM 1500 V. Камера заднего вида, навигационная система, датчики дождя и света, круиз-контроль - все это поможет вам ощутить удовольствие от вождения и сделает каждую поездку максимально комфортной.

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