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RAM 1500
2022
8 168 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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RAM 1500 2022

8 168 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 15660 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN 299150
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.
  • Воблер 123

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

RAM 1500

Хотите приобрести надежный и мощный пикап? Тогда обратите внимание на модель RAM 1500, V в модификации Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD. Этот автомобиль позаботится о вашем комфорте и безопасности.

RAM 1500, V - это не просто пикап, это настоящий рабочий конь. С его полным приводом вы сможете справиться с любыми сложностями дороги, будь то грунт, снег или бездорожье. А автоматическая коробка переключения передач обеспечит плавность и комфорт во время поездки.

Этот автомобиль 2022 года выпуска и имеет состояние отличное. Это значит, что вы получите автомобиль, который будет служить вам долгие годы без проблем. К тому же, количество владельцев - 0, что говорит о его надежности и привлекательности.

RAM 1500, V обладает рядом интересных особенностей, которые сделают вашу поездку еще более комфортной. Климат-контроль с двумя зонами позволит вам и пассажирам наслаждаться идеальной температурой в салоне. А подогрев руля и сидений сделают поездку приятной даже в холодную погоду.

Не забудьте и о безопасности! Автомобиль оснащен системами ABS и ESP, а также подушками безопасности, которые защитят вас и ваших пассажиров в случае аварии. И с камерой заднего вида парковка станет намного проще и безопаснее.

RAM 1500, V - это не только надежный и удобный автомобиль, но и стильный. Его серый цвет и легкосплавные диски размером 20 дюймов привлекут внимание окружающих. А салон в темной цветовой гамме создаст атмосферу комфорта и роскоши.

Не упустите возможность стать обладателем этого превосходного автомобиля. Звоните прямо сейчас и сделайте свой выбор в пользу RAM 1500, V!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id299150

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