RAM 1500

Хотите приобрести надежный и мощный пикап? Тогда обратите внимание на модель RAM 1500, V в модификации Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD. Этот автомобиль позаботится о вашем комфорте и безопасности.

RAM 1500, V - это не просто пикап, это настоящий рабочий конь. С его полным приводом вы сможете справиться с любыми сложностями дороги, будь то грунт, снег или бездорожье. А автоматическая коробка переключения передач обеспечит плавность и комфорт во время поездки.

Этот автомобиль 2022 года выпуска и имеет состояние отличное. Это значит, что вы получите автомобиль, который будет служить вам долгие годы без проблем. К тому же, количество владельцев - 0, что говорит о его надежности и привлекательности.

RAM 1500, V обладает рядом интересных особенностей, которые сделают вашу поездку еще более комфортной. Климат-контроль с двумя зонами позволит вам и пассажирам наслаждаться идеальной температурой в салоне. А подогрев руля и сидений сделают поездку приятной даже в холодную погоду.

Не забудьте и о безопасности! Автомобиль оснащен системами ABS и ESP, а также подушками безопасности, которые защитят вас и ваших пассажиров в случае аварии. И с камерой заднего вида парковка станет намного проще и безопаснее.

RAM 1500, V - это не только надежный и удобный автомобиль, но и стильный. Его серый цвет и легкосплавные диски размером 20 дюймов привлекут внимание окружающих. А салон в темной цветовой гамме создаст атмосферу комфорта и роскоши.

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