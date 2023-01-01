Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
RAM 1500
2021
8 166 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

RAM 1500 2021

8 166 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 14573 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Красный
  • VIN 200747
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

RAM 1500

Хотите почувствовать себя королем дороги? Тогда новый пикап RAM 1500, V идеально подойдет для вас! Эта машина сочетает в себе мощь, комфорт и стиль, чтобы вы получили незабываемые впечатления от каждой поездки.

RAM 1500, V оснащен самыми передовыми технологиями и функциями, которые делают его непревзойденным в своем классе. Благодаря полному приводу вы сможете справиться с любым типом дороги и погодными условиями, не ограничивая себя в возможностях. А автоматическая коробка переключения передач обеспечит плавное и комфортное управление автомобилем.

Красный цвет кузова придает автомобилю элегантность и привлекательность, привлекая внимание всех вокруг. А благодаря отличному состоянию и отсутствию предыдущих владельцев, вы можете быть уверены в его надежности и долговечности.

Внутри RAM 1500, V вас ждет настоящий рай комфорта и удовольствия. Кожаный салон, подогрев руля и сидений, климат-контроль и система доступа без ключа - все это создает атмосферу роскоши и уюта. А современная магнитола с возможностью проигрывания CD и навигационной системой поможет вам всегда оставаться на правильном пути.

Но это еще не все! RAM 1500, V обладает также множеством систем безопасности, таких как ABS, система контроля слепых зон, парктроник и камера заднего вида. Так что вы можете быть уверены в своей безопасности на дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Звоните прямо сейчас и узнайте больше о RAM 1500, V. Покорите дороги вместе с нами!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id200747

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили RAM

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

4 999 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 167 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

9 450 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

6 450 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2020

6 150 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2021

7 900 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

7 979 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 168 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2021

8 166 000 ₽

RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500 RAM 1500

RAM 1500
2022

8 850 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа