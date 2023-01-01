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Ravon Nexia R3
2016
799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Ravon Nexia R3 2016

799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3

Характеристики

  • Марка Ravon
  • Модель Nexia R3
  • Поколение Nexia R3
  • Модификация 1.5 AT (107 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 113889 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 001601
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1485 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 198

Комплектация

  • Кондиционер
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Информация

Ravon Nexia R3

Уважаемые клиенты, рады предложить вам автомобиль Ravon Nexia R3, 2016 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к немедленному использованию.

Ravon Nexia R3 оснащен различными дополнительными опциями, которые значительно повышают комфорт и удобство во время езды. Установлен кондиционер, который обеспечивает комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий. Также есть электропривод обогрева зеркал, которые помогают сохранить отличную видимость и во время зимних месяцев. Передние и задние стеклоподъемники обеспечивают удобство при открывании и закрывании окон. Датчик дождя и света автоматически регулирует включение фар и стеклоочистителей, обеспечивая безопасность в любых условиях. В салоне присутствует мультимедийная система, которая позволяет прослушивать вашу любимую музыку и оставаться на связи с миром. А наличие ABS обеспечивает дополнительную защиту на дороге.

Вы можете быть уверены в его надежности и долговечности. У нас имеется полный отчет об истории автомобиля, который мы предоставим бесплатно при вашем запросе.

Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вашего комфорта.

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