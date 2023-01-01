Ravon Nexia R3

Уважаемые клиенты, рады предложить вам автомобиль Ravon Nexia R3, 2016 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к немедленному использованию.

Ravon Nexia R3 оснащен различными дополнительными опциями, которые значительно повышают комфорт и удобство во время езды. Установлен кондиционер, который обеспечивает комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий. Также есть электропривод обогрева зеркал, которые помогают сохранить отличную видимость и во время зимних месяцев. Передние и задние стеклоподъемники обеспечивают удобство при открывании и закрывании окон. Датчик дождя и света автоматически регулирует включение фар и стеклоочистителей, обеспечивая безопасность в любых условиях. В салоне присутствует мультимедийная система, которая позволяет прослушивать вашу любимую музыку и оставаться на связи с миром. А наличие ABS обеспечивает дополнительную защиту на дороге.

Вы можете быть уверены в его надежности и долговечности. У нас имеется полный отчет об истории автомобиля, который мы предоставим бесплатно при вашем запросе.

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