Ravon R2

Мы рады предложить Вас приобрести автомобиль Ravon R2, выпущенный в 2017 году. Этот потрясающий автомобиль сочетает компактность и надежность. Автомобиль имеет только одного владельца и оригинальный ПТС, подтверждающий его историю.

Вы будете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни благодаря кондиционеру, который обеспечивает оптимальный климат в салоне. Кроме того, автомобиль оснащен датчиками парковки, что облегчает маневрирование и парковку.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру телефона и назовите кодовое слово "ФРЕШ" для получения бесплатного отчета по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и организовать просмотр и тест-драйв.

id532374