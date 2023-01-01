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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Ravon R2
2017
730 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ravon R2 2017

730 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2

Характеристики

  • Марка Ravon
  • Модель R2
  • Поколение R2
  • Модификация 1.3 AT (85 л.с.)
  • Комплектация Elegant
  • Год 2017
  • Пробег 67480 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 532374
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1249 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 85 л.с.
  • Воблер 315

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ravon R2

Мы рады предложить Вас приобрести автомобиль Ravon R2, выпущенный в 2017 году. Этот потрясающий автомобиль сочетает компактность и надежность. Автомобиль имеет только одного владельца и оригинальный ПТС, подтверждающий его историю.

Вы будете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни благодаря кондиционеру, который обеспечивает оптимальный климат в салоне. Кроме того, автомобиль оснащен датчиками парковки, что облегчает маневрирование и парковку.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру телефона и назовите кодовое слово "ФРЕШ" для получения бесплатного отчета по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и организовать просмотр и тест-драйв.

id532374

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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