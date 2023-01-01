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Ravon R2
2017
690 000 ₽
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Ravon R2 2017

690 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2
Ravon R2

Характеристики

  • Марка Ravon
  • Модель R2
  • Поколение R2
  • Модификация 1.3 AT (85 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2017
  • Пробег 108023 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 527308
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1249 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 85 л.с.
  • Воблер 302

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ravon R2

Рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Ravon R2, 2017 года выпуска. Этот компактный автомобиль с автоматической коробкой передач является идеальным выбором для городских условий.

Автомобиль имеет только одного владельца, что подтверждается наличием оригинального ПТС.

Ravon R2 обладает стильным дизайном, привлекательной внешностью и практичностью. Благодаря своим компактным размерам, он легко маневрирует по переполненным городским улицам, что делает его идеальным спутником для ежедневных поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв.

id527308

Fresh Ростов Вавилова
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