Ravon R2

Рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Ravon R2, 2017 года выпуска. Этот компактный автомобиль с автоматической коробкой передач является идеальным выбором для городских условий.

Автомобиль имеет только одного владельца, что подтверждается наличием оригинального ПТС.

Ravon R2 обладает стильным дизайном, привлекательной внешностью и практичностью. Благодаря своим компактным размерам, он легко маневрирует по переполненным городским улицам, что делает его идеальным спутником для ежедневных поездок.

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