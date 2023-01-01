Renault Arkana

Уважаемые покупатели! Представляем вашему вниманию автомобиль Renault Arkana, 2021 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет одного владельца. Также, он оснащен мощным двигателем 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD и имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое гарантирует отличное состояние кузова.

Авто находится на гарантии до 2025 года, что является еще одним плюсом при приобретении данного автомобиля. Электронный ПТС также является дополнительным подтверждением его безукоризненности.

Особенности данного автомобиля включают в себя множество дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время езды: камера 360, навигационная система, обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, светодиодные фары, боковые зеркала с указателем поворота, двухцветная кожаная обивка салона, электроподогрев передних и задних сидений, что сделает каждую поездку комфортной и приятной.

Дополнительно установлена сигнализация с автозапуском и обратной связью, которая поможет защитить автомобиль от кражи и приведет к еще большей уверенности в его надежности.

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