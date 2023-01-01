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Renault Arkana
2021
2 369 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Arkana 2021

2 369 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Arkana
  • Поколение I
  • Модификация 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 11792 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 534608
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 327

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Arkana

Уважаемые покупатели! Представляем вашему вниманию автомобиль Renault Arkana, 2021 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет одного владельца. Также, он оснащен мощным двигателем 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD и имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое гарантирует отличное состояние кузова.

Авто находится на гарантии до 2025 года, что является еще одним плюсом при приобретении данного автомобиля. Электронный ПТС также является дополнительным подтверждением его безукоризненности.

Особенности данного автомобиля включают в себя множество дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время езды: камера 360, навигационная система, обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, светодиодные фары, боковые зеркала с указателем поворота, двухцветная кожаная обивка салона, электроподогрев передних и задних сидений, что сделает каждую поездку комфортной и приятной.

Дополнительно установлена сигнализация с автозапуском и обратной связью, которая поможет защитить автомобиль от кражи и приведет к еще большей уверенности в его надежности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о данной машине.

id534608

Fresh Тюмень
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