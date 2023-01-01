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Renault Arkana
2021
1 929 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Renault Arkana 2021

1 929 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Arkana
  • Поколение I
  • Модификация 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Style TCe 150
  • Год 2021
  • Пробег 12800 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 343435
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 98

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Arkana

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Renault Arkana 2021 года выпуска. Этот автомобиль является олицетворением инновационных технологий и стиля, который подойдет для любителей высокого комфорта и лучших технических характеристик.

Renault Arkana обладает мощным двигателем объемом 1.3 с CVT (150 л.с.) и полным приводом 4WD, что делает его превосходной системой для передвижения по городским улицам и за их пределами. Будучи одним из самых новых автомобилей на рынке, Renault Arkana имеет все необходимые функции для безопасности и комфорта руления. Новая конструкция автомобиля и использование материалов высшего качества обеспечивает надежность и длительный период эксплуатации.

Комплектация этого автомобиля не оставит вас равнодушным. Включая климат-контроль 1-зонный, светодиодные фары, тонированные стекла, а также легкосплавные диски 17 дюймов, Renault Arkana, обеспечивает комфортную, безопасную и приятную поездку. Сигнализация с дистанционным запуском двигателя, обратная связь, датчик света и дождя, круиз-контроль и навигационная система – это только часть технологий, доступных на борту этого автомобиля.

Кроме того, Renault Arkana оснащен подогревом руля, подогревом зеркал, обогревом сидений и усилителем рулевого управления для обеспечения максимального комфорта в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с радостью ответит на все ваши вопросы и предложит лучшее решение для вашего будущего автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем уникального автомобиля Renault Arkana уже сегодня!

id343435

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