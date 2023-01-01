Renault Arkana

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Renault Arkana 2021 года выпуска. Этот автомобиль является олицетворением инновационных технологий и стиля, который подойдет для любителей высокого комфорта и лучших технических характеристик.

Renault Arkana обладает мощным двигателем объемом 1.3 с CVT (150 л.с.) и полным приводом 4WD, что делает его превосходной системой для передвижения по городским улицам и за их пределами. Будучи одним из самых новых автомобилей на рынке, Renault Arkana имеет все необходимые функции для безопасности и комфорта руления. Новая конструкция автомобиля и использование материалов высшего качества обеспечивает надежность и длительный период эксплуатации.

Комплектация этого автомобиля не оставит вас равнодушным. Включая климат-контроль 1-зонный, светодиодные фары, тонированные стекла, а также легкосплавные диски 17 дюймов, Renault Arkana, обеспечивает комфортную, безопасную и приятную поездку. Сигнализация с дистанционным запуском двигателя, обратная связь, датчик света и дождя, круиз-контроль и навигационная система – это только часть технологий, доступных на борту этого автомобиля.

Кроме того, Renault Arkana оснащен подогревом руля, подогревом зеркал, обогревом сидений и усилителем рулевого управления для обеспечения максимального комфорта в любых условиях.

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