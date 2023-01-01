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Renault Arkana
2020
1 594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Arkana 2020

1 594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Arkana
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Style
  • Год 2020
  • Пробег 102652 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 395326
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Arkana

Представляем вашему вниманию Renault Arkana, 2020 года выпуска. Этот великолепный автомобиль доступен для вас прямо сейчас! Приобретенный у официального дилера, он представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и качество.

Важно отметить, что этот автомобиль поставляется с электронным ПТС, в котором указан всего один владелец. Вы можете быть уверены в его безупречной истории. Кроме того, заводское лакокрасочное покрытие кузова было сохранено в идеальном состоянии, что придает ему свежий и блестящий вид.

Автомобиль прошел регулярное дилерское обслуживание, и у вас будет полный доступ к сервисным документам. Это гарантирует, что автомобиль всегда находился под надежным присмотром опытных специалистов, что является залогом его долговечности и безопасности.

Кроме того, этот Renault Arkana оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и приятной. Он оснащен кондиционером, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал, а также передними и задними датчиками парковки. Полный электропакет гарантирует удобство и легкость в управлении.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные специалисты будут рады предоставить вам всю необходимую информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Renault Arkana 2020 года выпуска. Обратитесь к нам уже сегодня и сделайте свою мечту о новом автомобиле реальностью!

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