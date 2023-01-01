Renault Arkana

Представляем вашему вниманию Renault Arkana, 2020 года выпуска. Этот великолепный автомобиль доступен для вас прямо сейчас! Приобретенный у официального дилера, он представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и качество.

Важно отметить, что этот автомобиль поставляется с электронным ПТС, в котором указан всего один владелец. Вы можете быть уверены в его безупречной истории. Кроме того, заводское лакокрасочное покрытие кузова было сохранено в идеальном состоянии, что придает ему свежий и блестящий вид.

Автомобиль прошел регулярное дилерское обслуживание, и у вас будет полный доступ к сервисным документам. Это гарантирует, что автомобиль всегда находился под надежным присмотром опытных специалистов, что является залогом его долговечности и безопасности.

Кроме того, этот Renault Arkana оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и приятной. Он оснащен кондиционером, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал, а также передними и задними датчиками парковки. Полный электропакет гарантирует удобство и легкость в управлении.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные специалисты будут рады предоставить вам всю необходимую информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Renault Arkana 2020 года выпуска. Обратитесь к нам уже сегодня и сделайте свою мечту о новом автомобиле реальностью!

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