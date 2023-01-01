Renault Arkana
Преимущества:
- Один собственник, оригинал ПТС
- Установлена сигнализация с автозапуском
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без ДТП
- LED оптика
- Климат 1-зонный
- Дистанционный запуск двигателя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Датчик дождя
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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