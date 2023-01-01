Renault Arkana
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
206818