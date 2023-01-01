Renault Arkana

Преимущества:

- 1 Владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Исполнение Life

- Кондиционер

- Электроусилитель руля

- Светодиодные фары

- Светодиодные ходовые огни

- Передние противотуманные

фары

- Cветодиодные задние фонари

- Полный электрапакет

- Передние и задние

электростеклоподъемники

- Боковые зеркала с

повторителями

указателей поворота

- Электропривод боковых зеркал

- Электроподогрев зеркал

- Ручки дверей в цвет кузова

- Регулируемая рулевая колонка в

двух плоскостях

- Управление аудиосистемой на

руле

- Цветной многофункциональный

дисплей

- Ключ ДУ (дистанционный ключ)

- Антиблокировочная система

(ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система

торможения (BAS)

- Система электронного контроля

устойчивости (ESP)

- Система электронного контроля

устойчивости (ESP): да

- Антипробуксовочная система

(TCS)

- Система помощи при старте на

подъеме (HAC)

- Система контроля давления в

шинах

914916