Renault Arkana
Преимущества:
- 1 Владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Исполнение Life
- Кондиционер
- Электроусилитель руля
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Передние противотуманные
фары
- Cветодиодные задние фонари
- Полный электрапакет
- Передние и задние
электростеклоподъемники
- Боковые зеркала с
повторителями
указателей поворота
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Ручки дверей в цвет кузова
- Регулируемая рулевая колонка в
двух плоскостях
- Управление аудиосистемой на
руле
- Цветной многофункциональный
дисплей
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Антиблокировочная система
(ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система
торможения (BAS)
- Система электронного контроля
устойчивости (ESP)
- Система электронного контроля
устойчивости (ESP): да
- Антипробуксовочная система
(TCS)
- Система помощи при старте на
подъеме (HAC)
- Система контроля давления в
шинах
914916