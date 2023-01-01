Renault Arkana

Преимущества:

Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Действует заводская гарантия до 12 апреля

2025 года

- Комплектация Style

- Камера заднего вида

- Задние датчики парковки

- Бесключевой доступ и запуск двигателя

- Датчик света

- Датчик дождя

- Обогрев всех сидений

- Обогрев рулевого колеса

- Подогрев лобового стекла

- Автоматическое электроскладывание зеркал

- Круиз-контроль

- Передняя светодиодная оптика LED PURE VISION

- Премиальная аудиосистема BOSE

- Сенсорная магнитола с Bluetooth

- Hands free

- Автосигнализация с обратной связью и

автозапуском Pandora DX-9X Lora

250240