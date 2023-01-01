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Renault Arkana
2021
2 394 000 ₽
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Renault Arkana 2021

2 394 000 ₽
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Купить онлайн
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Arkana
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (114 л.с.)
  • Комплектация Style
  • Год 2021
  • Пробег 24183 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 84
  • VIN 250240
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Arkana

Преимущества:
Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует заводская гарантия до 12 апреля
2025 года
- Комплектация Style
- Камера заднего вида
- Задние датчики парковки
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев всех сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев лобового стекла
- Автоматическое электроскладывание зеркал
- Круиз-контроль
- Передняя светодиодная оптика LED PURE VISION
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Сенсорная магнитола с Bluetooth
- Hands free
- Автосигнализация с обратной связью и
автозапуском Pandora DX-9X Lora

250240

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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