Renault Arkana
Преимущества:
Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует заводская гарантия до 12 апреля
2025 года
- Комплектация Style
- Камера заднего вида
- Задние датчики парковки
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев всех сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев лобового стекла
- Автоматическое электроскладывание зеркал
- Круиз-контроль
- Передняя светодиодная оптика LED PURE VISION
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Сенсорная магнитола с Bluetooth
- Hands free
- Автосигнализация с обратной связью и
автозапуском Pandora DX-9X Lora
250240