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Renault Arkana
2022
1 884 000 ₽
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Renault Arkana 2022

1 884 000 ₽
Возможна доставка
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Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana
Renault Arkana

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Arkana
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Life
  • Год 2022
  • Пробег 45493 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 94
  • VIN 553867
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Arkana

Преимущества:

- Климат-контроль
- Парктроник задний
- Круиз-контроль
- Обогрев руля и лобового стекла
- Датчики дождя и света

553867

Fresh МО Зеленоград
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Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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