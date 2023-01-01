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Renault Duster
2021
2 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Duster 2021

2 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение II
  • Модификация 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Edition One
  • Год 2021
  • Пробег 42119 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 240496
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 95

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Duster

Дорогие друзья!

Сегодня мы представляем Вам наш шикарный автомобиль Renault Duster 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль уже успел завоевать множество поклонников благодаря своей непревзойденной комбинации стиля и функциональности.

Мы предоставляем Вам возможность преобрести этот автомобиль с электронным ПТС и одним владельцем по выгодной цене. Среди множества преимуществ, которые Вы получите при покупке этого автомобиля - это климат-контроль, обогрев сидений и руля, а также электрообогрев лобового стекла, что делает вождение комфортным и безопасным.

Кроме того, мы предоставляем Вам уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю: «Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю». Таким образом, Вы сможете получить максимально полную информацию о состоянии автомобиля и принять правильное решение о покупке.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Сделайте заказ и наслаждайтесь комфортной и безопасной ездой уже сегодня!

id240496

Fresh Ростов Аксай
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