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Renault Duster
2015
1 249 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Duster 2015

1 249 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (143 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 168000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 988911
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 65

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Duster

Уважаемые автомобилисты! Мы рады предложить Вам уникальный автомобиль Renault Duster 2015 года выпуска, который был приобретен нами у официального дилера. У данного автомобиля оригинальный ПТС и всего два собственника, что говорит о том, что он был в хороших руках и получал своевременное обслуживание.

Renault Duster - это прекрасный выбор для тех, кто ищет комфорт и безопасность на дороге. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми функциями, которые позволяют чувствовать себя уверенно за рулем. Надежный двигатель и комфортная подвеска делают поездки на нем максимально комфортными.

Несмотря на то, что данный автомобиль имеет двух собственников, мы можем гарантировать его отличное состояние. Каждый наш автомобиль проходит полную проверку перед продажей, чтобы убедиться в том, что он соответствует высоким стандартам качества.

Заказывая Renault Duster у нас, Вы можете быть уверены, что получите автомобиль в отличном состоянии, который прослужит Вам долгие годы. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет в выборе автомобиля, который подойдет именно Вам.

id988911

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Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
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