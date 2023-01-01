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Renault Duster
2018
1 579 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Renault Duster 2018

1 579 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5d MT (109 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 91115 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 476412
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 91

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Duster

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию уникальное предложение - автомобиль Renault Duster 2018 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который подарит вам комфортную и безопасную поездку на любое расстояние.

Этот автомобиль имеет мощный 1.5-литровый двигатель с МКПП (109 л.с.) и полным приводом, что обеспечивает отличную проходимость на любых дорогах, а также экономичность в расходе топлива.

Комплектация этого автомобиля включает в себя большое количество опций для вашего комфорта: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, бортовой компьютер, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений и многое другое.

Количество мест (5) позволит комфортно разместить всю вашу семью и путешествовать вместе с друзьями.

Если вы хотите купить этот автомобиль, то не упустите свой шанс. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы гарантируем, что этот автомобиль станет вашим надежным попутчиком на долгие годы. Не упустите свой шанс приобрести это выгодное предложение уже сегодня!

id476412

Fresh Волгоград
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Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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