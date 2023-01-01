Renault Duster

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию уникальное предложение - автомобиль Renault Duster 2018 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который подарит вам комфортную и безопасную поездку на любое расстояние.

Этот автомобиль имеет мощный 1.5-литровый двигатель с МКПП (109 л.с.) и полным приводом, что обеспечивает отличную проходимость на любых дорогах, а также экономичность в расходе топлива.

Комплектация этого автомобиля включает в себя большое количество опций для вашего комфорта: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, бортовой компьютер, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений и многое другое.

Количество мест (5) позволит комфортно разместить всю вашу семью и путешествовать вместе с друзьями.

Если вы хотите купить этот автомобиль, то не упустите свой шанс. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы гарантируем, что этот автомобиль станет вашим надежным попутчиком на долгие годы. Не упустите свой шанс приобрести это выгодное предложение уже сегодня!

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