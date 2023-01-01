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Renault Duster
2015
1 279 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Duster 2015

1 279 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (143 л.с.) 4WD
  • Комплектация Drive
  • Год 2015
  • Пробег 179585 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 398399
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 186

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Duster

Мы рады представить вам автомобиль Renault Duster 2015 года выпуска. Этот автомобиль, который всегда отличался надежностью и проходимостью, станет вашим верным спутником на дорогах. Автомобиль имеет двух владельцев и оригинальным ПТС.

Одним из основных преимуществ этого автомобиля являются кондиционер и обогрев сидений, которые обеспечат вам комфортные условия во время поездки как в жаркую летнюю погоду, так и в холодное время года. Не менее важной опцией является обогрев лобового стекла, которая станет незаменимой в зимние месяцы, помогая сохранить прекрасную видимость и обеспечивая безопасность на дороге.

Что касается дополнительных функций, Renault Duster оснащен круиз-контролем, позволяющим поддерживать постоянную скорость на автострадах и освободить вас от постоянного контроля педали акселератора. Датчики парковки обеспечивают безопасную и удобную парковку автомобиля в условиях ограниченного пространства.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут вам сделать правильный выбор.

id398399

Fresh Ростов Вавилова
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