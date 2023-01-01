Renault Duster

Мы рады представить вам автомобиль Renault Duster 2015 года выпуска. Этот автомобиль, который всегда отличался надежностью и проходимостью, станет вашим верным спутником на дорогах. Автомобиль имеет двух владельцев и оригинальным ПТС.

Одним из основных преимуществ этого автомобиля являются кондиционер и обогрев сидений, которые обеспечат вам комфортные условия во время поездки как в жаркую летнюю погоду, так и в холодное время года. Не менее важной опцией является обогрев лобового стекла, которая станет незаменимой в зимние месяцы, помогая сохранить прекрасную видимость и обеспечивая безопасность на дороге.

Что касается дополнительных функций, Renault Duster оснащен круиз-контролем, позволяющим поддерживать постоянную скорость на автострадах и освободить вас от постоянного контроля педали акселератора. Датчики парковки обеспечивают безопасную и удобную парковку автомобиля в условиях ограниченного пространства.

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