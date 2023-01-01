Renault Duster

Уважаемый покупатель,

Мы предлагаем Вам возможность приобрести автомобиль Renault Duster 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет двух владельцев. Кроме того, у автомобиля есть оригинальная ПТС.

Renault Duster - это надежный и комфортабельный автомобиль, который способен удовлетворить потребности самых требовательных покупателей. Прекрасное качество сборки, просторный интерьер и высокая проходимость делают этот автомобиль идеальным выбором для любителей активного отдыха на природе или для городской езды.

Если Вы хотите приобрести автомобиль в отличном состоянии по привлекательной цене, то Renault Duster 2017 года - отличное решение для Вас. Обратите внимание, что мы предлагаем бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить подробную информацию о его техническом состоянии и истории эксплуатации.

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