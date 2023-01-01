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Renault Duster
2017
1 315 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Renault Duster 2017

1 315 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (143 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 180242 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 372024
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 51

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Duster

Уважаемый покупатель,
Мы предлагаем Вам возможность приобрести автомобиль Renault Duster 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет двух владельцев. Кроме того, у автомобиля есть оригинальная ПТС.

Renault Duster - это надежный и комфортабельный автомобиль, который способен удовлетворить потребности самых требовательных покупателей. Прекрасное качество сборки, просторный интерьер и высокая проходимость делают этот автомобиль идеальным выбором для любителей активного отдыха на природе или для городской езды.

Если Вы хотите приобрести автомобиль в отличном состоянии по привлекательной цене, то Renault Duster 2017 года - отличное решение для Вас. Обратите внимание, что мы предлагаем бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить подробную информацию о его техническом состоянии и истории эксплуатации.

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