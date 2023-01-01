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Renault Duster
2021
1 959 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Renault Duster 2021

1 959 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение II
  • Модификация 1.5d MT (109 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 51701 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 207374
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 092

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Duster

Уважаемые клиенты
Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Renault Duster 2021 года. Этот прекрасный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль поставляется с оригинальным ПТС и имеет всего двух владельцев. Мы тщательно проверили его техническое состояние и готовы подтвердить, что он находится в отличном порядке. Вы можете быть уверены в надежности этого автомобиля и его способности служить вам в течение долгих лет.

Renault Duster 2021 года оснащен рядом превосходных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. В автомобиле предусмотрен кондиционер, который позволит вам поддерживать желаемую температуру в салоне в любых погодных условиях. Кроме того, у вас будет доступ к передним двум стеклоподъемникам, обеспечивающим удобное управление окнами. Важно также отметить наличие обогрева передних сидений, что позволит вам комфортно сидеть в холодные времена года. А если на улице стекла запотеют или окажутся покрытыми инеем, вы всегда сможете воспользоваться функцией обогрева боковых и заднего стекла.

Мы горячо рекомендуем вам не упускать эту возможность приобрести Renault Duster 2021 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш профессиональный персонал всегда готов ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле.

id207374

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