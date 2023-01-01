Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Duster
2014
1 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Renault Duster 2014

1 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Duster
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 MT (135 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 96702 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 341320
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 135 л.с.
  • Воблер 027

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Renault Duster

Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id341320

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Renault

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2021

1 622 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 838 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2018

1 335 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 628 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 799 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2021

2 050 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2021

2 150 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 899 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2020

1 574 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2021

2 150 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа