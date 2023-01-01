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Renault Kaptur
2019
1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Kaptur 2019

1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (114 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 96238 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 370302
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 392

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Дорогие покупатели,

Сегодня мы хотим представить Вам наш новейший автомобиль Renault Kaptur 2019 года выпуска, который был куплен у официального дилера. Это надежный и безопасный автомобиль, который уже успел завоевать множество поклонников благодаря своей комфортности и высокой производительности.

Автомобиль Renault Kaptur 2019 года выпуска имеет оригинальный ПТС и только одного владельца, что подтверждает его надежность и безопасность. Этот автомобиль - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и комфортный автомобиль среднего класса.

Внутри Вы найдете все необходимые опции: кондиционер, обогрев сидений, систему доступа без ключа, которые делают вождение этого автомобиля ещё более комфортным. Кроме того, автомобиль Renault Kaptur 2019 года выпуска оснащен самыми новейшими технологиями, что делает его ещё более привлекательным для покупателей.

Мы уверены, что Вы будете полностью удовлетворены приобретением этого потрясающего автомобиля. Благодаря надежности и высокому качеству Renault Kaptur 2019 года выпуска, Вы получите максимальное удовольствие от вождения этого автомобиля.

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id370302

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