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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Kaptur
2021
2 090 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Renault Kaptur 2021

2 090 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (150 л.с.)
  • Комплектация Style TCe 150
  • Год 2021
  • Пробег 58503 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 225172
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 5

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Добрый день! Мы представляем вам автомобиль Renault Kaptur 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и всего одного владельца.

Renault Kaptur 2021 года - это автомобиль для тех, кто ищет современный и функциональный автомобиль. Компактный дизайн, комфортное и просторное салон и высокая проходимость делают этот автомобиль идеальным выбором для городских поездок и поездок за город.

Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой Renault Kaptur 2021 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать наиболее подходящий для вас вариант покупки. Мы готовы предложить вам выгодные условия приобретения этого автомобиля. Не упустите свой шанс стать обладателем замечательного Renault Kaptur 2021 года!

id225172

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