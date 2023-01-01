Renault Kaptur

Добрый день! Мы представляем вам автомобиль Renault Kaptur 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и всего одного владельца.

Renault Kaptur 2021 года - это автомобиль для тех, кто ищет современный и функциональный автомобиль. Компактный дизайн, комфортное и просторное салон и высокая проходимость делают этот автомобиль идеальным выбором для городских поездок и поездок за город.

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