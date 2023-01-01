Renault Kaptur

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы с гордостью представляем Renault Kaptur, 2018 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки.

Renault Kaptur оснащен богатой комплектацией, которая включает в себя кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски и иммобилайзер. Бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель рулевого управления - все это делает поездку максимально комфортной и удобной.

Вы также оцените обогрев сидений, который пригодится в холодное время года, а парктроники помогут избежать неприятностей при парковке. Антиблокировочная система, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют вашу безопасность на дороге. А благодаря подушкам безопасности вы можете быть уверены в том, что в случае ДТП защита будет максимальной.

Цвет салона автомобиля Renault Kaptur - темный, что делает его интерьер стильным и элегантным. Регулировка сиденья водителя осуществляется по высоте, а для пассажира предусмотрена ручная регулировка. Кроме того, руль можно легко отрегулировать в двух плоскостях, а электропривод зеркал и электростеклоподъемники обеспечат удобство в использовании.

Renault Kaptur имеет магнитолу с CD-проигрывателем, которая позволит Вам наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Если Вы хотите приобрести надежный и стильный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки, то Renault Kaptur 2018 года выпуска - это прекрасный выбор. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда специалистов всегда готова помочь Вам с выбором автомобиля и ответить на все ваши вопросы.

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