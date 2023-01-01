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Renault Kaptur
2018
1 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Kaptur 2018

1 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (114 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 93622 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 794301
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 095

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы с гордостью представляем Renault Kaptur, 2018 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки.

Renault Kaptur оснащен богатой комплектацией, которая включает в себя кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски и иммобилайзер. Бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель рулевого управления - все это делает поездку максимально комфортной и удобной.

Вы также оцените обогрев сидений, который пригодится в холодное время года, а парктроники помогут избежать неприятностей при парковке. Антиблокировочная система, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют вашу безопасность на дороге. А благодаря подушкам безопасности вы можете быть уверены в том, что в случае ДТП защита будет максимальной.

Цвет салона автомобиля Renault Kaptur - темный, что делает его интерьер стильным и элегантным. Регулировка сиденья водителя осуществляется по высоте, а для пассажира предусмотрена ручная регулировка. Кроме того, руль можно легко отрегулировать в двух плоскостях, а электропривод зеркал и электростеклоподъемники обеспечат удобство в использовании.

Renault Kaptur имеет магнитолу с CD-проигрывателем, которая позволит Вам наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Если Вы хотите приобрести надежный и стильный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки, то Renault Kaptur 2018 года выпуска - это прекрасный выбор. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда специалистов всегда готова помочь Вам с выбором автомобиля и ответить на все ваши вопросы.

id794301

Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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