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Renault Kaptur
2018
1 359 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Renault Kaptur 2018

1 359 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (114 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 86300 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 068904
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 142

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Сегодня мы рады представить вам уникальный автомобиль Renault Kaptur, который был приобретен у официального дилера. Это гарантирует его высокое качество и надежность, а также подтверждается оригинальным ПТС.

Один из главных преимуществ автомобиля - это заводское лакокрасочное покрытие, которое сохранит свой первоначальный вид на протяжении многих лет использования. Вы можете быть уверены в том, что с этим автомобилем вы будете выглядеть стильно и привлекательно на любой дороге.

Renault Kaptur также оборудован кондиционером, что обеспечивает комфортную температуру в салоне в любую погоду. Кроме того, он имеет множество других функций и особенностей, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать лучший выбор. Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль по отличной цене!

id068904

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