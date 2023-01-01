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Renault Kaptur
2018
1 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Kaptur 2018

1 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (114 л.с.)
  • Комплектация Drive
  • Год 2018
  • Пробег 103362 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 794464
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 275

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Уважаемый покупатель!

Сегодня мы хотим представить вам уникальный автомобиль Renault Kaptur 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с одним владельцем.

Renault Kaptur - это отличный выбор для тех, кто ценит бюджетность и комфорт. Он обладает кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает комфортную поездку в любое время года. Автомобиль также имеет заводской окрас, который подчеркивает его неповторимый стиль.

Этот автомобиль - отличный выбор для тех, кто любит активный образ жизни и путешествия. Он обладает высокой проходимостью и способен преодолевать любые препятствия на дороге. Вы всегда будете чувствовать себя уверенно и безопасно за рулем этого внедорожника.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В нем вы найдете подробную информацию о технических характеристиках, комплектации и истории данного автомобиля.

Этот автомобиль - отличное сочетание цены и качества, которое доставит вам удовольствие не только от езды, но и от обладания. Не упустите свой шанс стать владельцем этого замечательного автомобиля! Заходите к нам и мы поможем вам выбрать именно то, что нужно. Спасибо за внимание!

id794464

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