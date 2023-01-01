Renault Kaptur

Уважаемые покупатели,

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Kaptur 2021 года выпуска. Этот компактный кроссовер сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. Автомобиль оснащен 1.6-литровым двигателем мощностью 114 лошадиных сил и ручной коробкой передач, что обеспечивает отличную управляемость и динамичность на дороге.

Renault Kaptur 2021 года комплектуется рядом опций, которые делают его комфортным и практичным для вашей повседневной жизни. Кондиционер с одной зоной климата обеспечивает комфортную температуру в салоне независимо от погоды. Тонированные стекла защищают от яркого солнца и обеспечивают конфиденциальность в салоне. Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают автомобилю стильный вид и повышают его устойчивость на дороге.

В Renault Kaptur вы найдете ряд удобных функций, которые сделают каждую поездку приятной и комфортной. Обогрев зеркал обеспечивает хорошую видимость в любую погоду, а подогрев руля и сидений добавляют комфорта в холодные дни. Возможность регулировки сиденья водителя по высоте и регулировки руля позволяет найти наилучшую позицию для максимального комфорта.

Renault Kaptur оснащен системой доступа без ключа, которая позволяет вам легко открыть и запустить автомобиль без необходимости использовать ключ. Это делает владение автомобилем еще более удобным и безопасным. Антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности обеспечивают вашу защиту на дороге.

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