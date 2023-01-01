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Renault Kaptur
2021
1 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Kaptur 2021

1 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Drive
  • Год 2021
  • Пробег 137588 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 447060
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Уважаемые покупатели,

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Kaptur 2021 года выпуска. Этот компактный кроссовер сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. Автомобиль оснащен 1.6-литровым двигателем мощностью 114 лошадиных сил и ручной коробкой передач, что обеспечивает отличную управляемость и динамичность на дороге.

Renault Kaptur 2021 года комплектуется рядом опций, которые делают его комфортным и практичным для вашей повседневной жизни. Кондиционер с одной зоной климата обеспечивает комфортную температуру в салоне независимо от погоды. Тонированные стекла защищают от яркого солнца и обеспечивают конфиденциальность в салоне. Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают автомобилю стильный вид и повышают его устойчивость на дороге.

В Renault Kaptur вы найдете ряд удобных функций, которые сделают каждую поездку приятной и комфортной. Обогрев зеркал обеспечивает хорошую видимость в любую погоду, а подогрев руля и сидений добавляют комфорта в холодные дни. Возможность регулировки сиденья водителя по высоте и регулировки руля позволяет найти наилучшую позицию для максимального комфорта.

Renault Kaptur оснащен системой доступа без ключа, которая позволяет вам легко открыть и запустить автомобиль без необходимости использовать ключ. Это делает владение автомобилем еще более удобным и безопасным. Антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности обеспечивают вашу защиту на дороге.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Renault Kaptur 2021 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию.

id447060

Fresh Тюмень
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