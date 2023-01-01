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Renault Kaptur
2020
2 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Renault Kaptur 2020

2 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 11655 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 488627
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 141

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Мы с гордостью представляем вам наш новейший автомобиль - Renault Kaptur.

Погрузитесь в мир передовых технологий с мультимедийной системой Renault Kaptur, которая обладает функцией подключения к вашему смартфону. Теперь у вас есть полный контроль над вашим музыкальным плейлистом, навигацией и другими приложениями, не отвлекаясь от дороги.

Безопасность всегда на первом месте, и поэтому Renault Kaptur оснащен инновационными функциями, включая камеру заднего вида, которая поможет вам парковаться и маневрировать на тесных улицах. Кроме того, наличие круиз-контроля позволит вам наслаждаться комфортной поездкой, поддерживая постоянную скорость на открытых трассах.

Вы сможете полностью расслабиться и насладиться поездкой в любую погоду благодаря датчикам дождя и света, которые автоматически реагируют на изменения атмосферных условий. Полный привод Renault Kaptur обеспечит вас надежностью и отличной проходимостью в сложных дорожных условиях.

Мы также не забываем о вашем комфорте и удобстве. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят вам входить в свой автомобиль с легкостью и без лишних хлопот.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные специалисты будут рады помочь вам узнать больше о Renault Kaptur, предоставить подробную информацию и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля, который сочетает в себе элегантность, функциональность и передовые технологии. Сделайте шаг к новому уровню автомобильной индустрии с Renault Kaptur.

id488627

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