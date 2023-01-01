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Renault Kaptur
2017
1 565 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Renault Kaptur 2017

1 565 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Life
  • Год 2017
  • Пробег 89193 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 375828
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 028

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Преимущества:
- 1 владелец, оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Антиблокировочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности водителя
- Подушки безопасности пассажира
- Блокировка замков задних дверей
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Бортовой компьютер
- Усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Регулировка руля
- Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Электропривод зеркал
- Кондиционер
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- USB
- Bluetooth
- AUX
- Розетка 12V
- Тканевая обивка салона
- Складывающееся заднее сидение
- Литые легкосплавные диски
Размер дисков 16″
- Декоративные молдинги

id375828

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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