Renault Kaptur
Преимущества:
- 1 владелец, оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Антиблокировочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности водителя
- Подушки безопасности пассажира
- Блокировка замков задних дверей
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Бортовой компьютер
- Усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Регулировка руля
- Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Электропривод зеркал
- Кондиционер
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- USB
- Bluetooth
- AUX
- Розетка 12V
- Тканевая обивка салона
- Складывающееся заднее сидение
- Литые легкосплавные диски
Размер дисков 16″
- Декоративные молдинги
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