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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Kaptur
2016
1 640 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Kaptur 2016

1 640 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Drive
  • Год 2016
  • Пробег 59895 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 117
  • VIN 799525
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Преимущества:

- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Кондиционер
- Бортовой компьютер
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электрорегулируемые зеркала
- Обогрев зеркал
- Передние электростеклоподъёмники
- Задние электростеклоподъёмники
- Подогрев сидений
- Регулировка рулевой колонки
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Без ключевой доступ

799525

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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