Renault Kaptur
Преимущества:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Кондиционер
- Бортовой компьютер
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электрорегулируемые зеркала
- Обогрев зеркал
- Передние электростеклоподъёмники
- Задние электростеклоподъёмники
- Подогрев сидений
- Регулировка рулевой колонки
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Без ключевой доступ
799525