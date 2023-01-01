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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Kaptur
2019
1 790 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Kaptur 2019

1 790 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur
Renault Kaptur

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Kaptur
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (114 л.с.)
  • Комплектация Drive
  • Год 2019
  • Пробег 38989 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 84
  • VIN 584349
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1600 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Kaptur

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- 2 владельца
- Установлено Вебасто
- Видеорегистратор
- Сигнализация с обратной связью

584349

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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