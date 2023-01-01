Renault Kaptur
Преимущества:
- 2 собственника
- ПТС оригинал
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- DVD
626332