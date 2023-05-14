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Renault Koleos
2019
2 845 000 ₽
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Renault Koleos 2019

2 845 000 ₽
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Купить онлайн
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Koleos
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0d CVT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 64322 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 322295
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 85

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Koleos

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Ищете надежный и комфортный автомобиль по выгодной цене? Тогда Chevrolet Groove 2022 года выпуска - это идеальный выбор для Вас! Система помощи при парковке, электроусилитель руля и антиблокировочная система тормозов обеспечивают безопасность и уверенность на дороге. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth и USB, центральный замок, электростеклоподъемники и система стабилизации создают комфортную и приятную атмосферу в салоне.

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Автомобиль Renault Koleos, 2019 года выпуска ввезен из Европы 14.05.2023. Один собственник по ПТС без учета в РФ. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии. Дополнительно: вентиляция передних сидений, безключевой доступ, автоскладывание зеркал, электро привод передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля, камера заднего вида, электро привод багажника и LED оптика.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец с радостью ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id322295

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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