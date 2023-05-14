Renault Koleos

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Ищете надежный и комфортный автомобиль по выгодной цене? Тогда Chevrolet Groove 2022 года выпуска - это идеальный выбор для Вас! Система помощи при парковке, электроусилитель руля и антиблокировочная система тормозов обеспечивают безопасность и уверенность на дороге. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth и USB, центральный замок, электростеклоподъемники и система стабилизации создают комфортную и приятную атмосферу в салоне.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец с радостью ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку.

Автомобиль Renault Koleos, 2019 года выпуска ввезен из Европы 14.05.2023. Один собственник по ПТС без учета в РФ. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии. Дополнительно: вентиляция передних сидений, безключевой доступ, автоскладывание зеркал, электро привод передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля, камера заднего вида, электро привод багажника и LED оптика.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец с радостью ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id322295