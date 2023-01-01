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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Koleos
2010
1 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Renault Koleos 2010

1 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Koleos
  • Поколение I
  • Модификация 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Комплектация Bose Edition
  • Год 2010
  • Пробег 182917 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 331431
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.
  • Воблер 253

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Koleos

Преимущества:
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id331431

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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